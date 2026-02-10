Sexualpädagogik. Sexuelle Bildung und Schutz vor sexualisierter Gewalt

17. März 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

Sexualpädagogik. Sexuelle Bildung und Schutz vor sexualisierter Gewalt

Prof. Dr. Jörg Maywald,

Soziologe, Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam

Sinnesfreude und Körperneugier gehören zur gesunden Entwicklung jedes Kindes. Dennoch bestehen bei vielen Fachkräften große Unsicherheiten. Was ist „normal“ und wann muss ich mir Sorgen machen? Wie kann sexualisierter Gewalt wirksam vorgebeugt werden? Was tun, wenn „etwas“ passiert ist?

Rückfragen bitte an: Mara Völger, Deutsche Liga für das Kind,

Email: anmeldung@liga-kind.de , Tel: +49-30-28599970