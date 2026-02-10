Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland

26. Februar 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

mit Prof. Dr. Sabine Walper

Diplom-Psychologin, ehem. Direktorin des Deutschen Jugendinstitut (DJI), Professorin für Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung an der Ludwig-Maximilians Universität München

Der aktuelle UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland bietet einen Überblick zum Stand des Wohlergehens Minderjähriger in zentralen Bereichen ihrer Gesundheit, Bildung und sozialen, gesellschaftlichen wie auch politischen Teilhabe.

Dabei greift er vor allem auf Befragungsdaten von Kindern und Jugendlichen zurück, rückt also deren Perspektive und Erfahrungen in den Mittelpunkt. Anhand internationaler Vergleiche werden die Befunde für Deutschland eingeordnet, und Zeitvergleiche informieren über Trends.

Mit seinem Fokus auf das Aufwachsen unter Bedingungen von familiärer Armut zeigt er auf, wie sich soziale Disparitäten im Leben der Kinder niederschlagen.

Das Webinar gibt zunächst Einblick in die Befunde und bietet anschließend Raum zur Diskussion offener Fragen und geeigneter politischer Handlungsstrategien.

