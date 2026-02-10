Die Kita als sicherer Ort für Kinder. Vom Schutzkonzept zum Schutzprozess

05. Mai 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

Prof. Dr. Jörg Maywald,

Soziologe, Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam

Fehlverhalten und Gewalt durch pädagogische Fachkräfte kann viele Formen annehmen und offen, aber auch sehr subtil sein. Die Unsicherheit im Umgang damit ist groß.

Was darf ich überhaupt noch?

Welche Rechte haben Kinder?

Wie kann Fehlverhalten möglichst präventiv verhindert werden?

Was tun, wenn etwas passiert ist?

Wie mit Falschbeschuldigungen umgehen?

Welche Bausteine gehören zu einem Gewaltschutzkonzept und wie kann dieses im Alltag der Kita umgesetzt werden?

Rückfragen bitte an: Mara Völger, Deutsche Liga für das Kind,

Email: anmeldung@liga-kind.de , Tel: +49-30-28599970