Kindgerechter Umgang nach Trennung und Scheidung

21. April 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

Prof. Dr. Jörg Maywald,

Soziologe, Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam

Wenn Eltern sich trennen, hat das Kind ein Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen.

Wie aber kann dieser Umgang kindgerecht gestaltet werden?

Welche Umgangsmodelle stehen zur Verfügung und

was ist vom sogenannten Wechselmodell zu halten?

Was tun, wenn die Eltern sich fortgesetzt auf dem Rücken des Kindes streiten?

Welche Hilfen für Kind und Eltern stehen zur Verfügung?

