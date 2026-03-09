Stellenausschreibung Wissenschaftliche Mitarbeiter*in Digitale Bildung in der Elternarbeit / Familienbildung

Stellenausschreibung

Wissenschaftliche Mitarbeiter*in Digitale Bildung in der Elternarbeit / Familienbildung

(w/m/d) – als Festanstellung in Teilzeit 50% zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst befristet bis 31.12.2026 mit der Option auf Verlängerung

>> Komplette Stellenanzeige als PDF

Wissenschaftliche Mitarbeiter*in Digitale Bildung in der Elternarbeit / Familienbildung

Die Deutsche Liga für das Kind ist seit 1977 ein interdisziplinärer Zusammenschluss zahlreicher Verbände und Organisationen aus dem Bereich der frühen Kindheit. Sie zählt zu den führenden Verbänden in Deutschland, wenn es um den Einsatz für das Wohlergehen und die Rechte von Kindern geht. Zu den rund 230 Mitgliedern gehören wissenschaftliche Gesellschaften, kinderärztliche und psychologische Vereinigungen, Familien- und Jugendverbände und zahlreiche Lions Clubs. Die Liga nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, informiert über Bedürfnisse und Rechte von Kindern und initiiert eigene Projekte sowie Fortbildungen und Praxisprogramme für den frühpädagogischen Bereich. Für das Projekt „Digitale Bildung“ (DiBi) entwickeln wir Materialien zur Elternarbeit im Bereich Digitalisierung der Kindheit und des Familienlebens. Für dieses Projekt sucht die Liga eine wissenschafliche Mitarbeiterin/*einen wissenschaflichen Mitarbeiter in Teilzeit.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) in einem Dokument unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per Mail bis zum 29.03.2026 an bewerbung@liga-kind.de.

Ihre Ansprechpartnerin ist die Koordinatorin der Geschäftsstelle Mara Völger.

Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich Ende März / Anfang April in Berlin statt.

Hinweis: Unsere Bewerbungsverfahren richten sich nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Sie sind deshalb beispielsweise nicht verpflichtet, ein Foto beizufügen.