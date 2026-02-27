Stellenausschreibung Wissenschaftliche Referent*in Präventionsprogramme in der Kindertagesbetreuung

Wissenschaftliche Referent*in Präventionsprogramme in der Kindertagesbetreuung

(w/m/d) – als Festanstellung in Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Die Deutsche Liga für das Kind ist seit 1977 ein interdisziplinärer Zusammenschluss zahlreicher Verbände und Organisationen aus dem Bereich der frühen Kindheit. Sie zählt zu den führenden Verbänden in Deutschland, wenn es um den Einsatz für das Wohlergehen und die Rechte von Kindern geht. Zu den rund 230 Mitgliedern gehören wissenschaftliche Gesellschaften, kinderärztliche und psychologische Vereinigungen, Familien- und Jugendverbände und zahlreiche Lions Clubs. Die Liga nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, informiert über Bedürfnisse und Rechte von Kindern und initiiert eigene Projekte sowie Fortbildungen und Praxisprogramme für den frühpädagogischen Bereich. Für die inhaltliche und didaktische Weiterentwicklung sowie Durchführung der Fortbildungen zu diesen Programmen für Fachkräfte im frühpädagogischen Bereich (Kindergarten plus, STARTab2 sucht die Liga eine wissenschaftliche Referentin/ einen wissenschaftlichen Referenten).

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) in einem Dokument unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per Mail bis zum 25.03.2026 an bewerbung@liga-kind.de.

Ihre Ansprechpartnerin ist die Koordinatorin der Geschäftsstelle Mara Völger.

Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich Ende März/Anfang April in Berlin statt.

Hinweis: Unsere Bewerbungsverfahren richten sich nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Sie sind deshalb beispielsweise nicht verpflichtet, ein Foto beizufügen.