Erziehung im Wandel: Was Elternschaft heute anspruchsvoll macht.

27. April 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

Erziehung im Wandel: Was Elternschaft heute anspruchsvoll macht.

mit Prof. Dr. Sabine Walper

Diplom-Psychologin, ehem. Direktorin des Deutschen Jugendinstitut (DJI), Professorin für Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung an der Ludwig-Maximilians Universität München

Erziehung im Wandel: Was Elternschaft heute anspruchsvoll macht.



Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Leitbilder von Elternschaft und Erziehung in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben und was das für Eltern und Kinder bedeutet. Vor dem Hintergrund des Wandels von Familienstrukturen und rechtlicher Regelungen wird die These einer Intensivierung von Elternschaft beleuchtet, festgemacht u.a. an Daten zu zeitlichen und finanziellen Investitionen von Eltern in ihre Kinder.



​​​​​​​Hierbei vergleichen wir auch die Situation in Deutschland mit anderen Ländern. Mit Blick auf Vater-Kind-Beziehungen wird auf den Wandel von Trennungsfamilien eingegangen. Inwieweit und unter welchen Bedingungen Kinder von einer „intensiven Elternschaft/Erziehung“ profitieren (oder eher in ihrer Autonomieentwicklung ausgebremst werden) soll anhand empirischer Erkenntnisse mit den Teilnehmenden diskutiert werden.

Sichern Sie sich einen Platz:

Erziehung im Wandel: Was Elternschaft heute anspruchsvoll macht

Rückfragen bitte an: Mara Völger, Deutsche Liga für das Kind,

Email: anmeldung@liga-kind.de , Tel: +49-30-28599970