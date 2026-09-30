BMBFSFJ veröffentlicht 56 Empfehlungen für einen zeitgemäßen Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt

11.09.2026

BMBFSFJ veröffentlicht 56 Empfehlungen für einen zeitgemäßen Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt

BMBFSFJ, 11.09.2026

BMBFSFJ

Die unabhängige Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ hat ihren Abschlussbericht mit 56 evidenzbasierten Handlungsempfehlungen beim BMBFSFJ vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen die Kinderrechte sowie das Zusammenspiel von Schutz, Befähigung und Teilhabe. Die Empfehlungen berücksichtigen unterschiedliche Lebens- und Entwicklungsphasen – von der frühen Kindheit bis zum Übergang ins Erwachsenenalter.



Die Kommission fordert unter anderem frühe Beratung für Familien, verlässliche Medienbildung in Schulen und Kitas, sichere und altersgerechte digitale Angebote sowie klare Pflichten für Plattformen. Auch bei sozialen Medien und Künstlicher Intelligenz sollen Schutzstandards von Anfang an mitgedacht werden. Grundlage der Empfehlungen sind unter anderem die Perspektiven von mehr als 100 beteiligten Kindern und Jugendlichen. Eine kindgerechte Fassung der Empfehlungen wurde ebenfalls veröffentlicht.



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Quelle: BMBFSFJ, 11.09.2026