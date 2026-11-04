Bundesregierung beschließt Eckpunkte für besseren Kinder- und Jugendmedienschutz

14.10.2026

Bundesregierung beschließt Eckpunkte für besseren Kinder- und Jugendmedienschutz

Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 14.10.2026

BMBFSFJ

Die Bundesregierung hat die von Bundesfamilienministerin Karin Prien vorgelegten Eckpunkte zum Kinder- und Jugendmedienschutz beschlossen. Damit beginnt nach Abschluss der Arbeit der Expertenkommission die konkrete Umsetzung erster Maßnahmen. Die 56 Handlungsempfehlungen der Kommission bilden dafür eine zentrale Grundlage. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche wirksam zu schützen, ihre Medienkompetenz zu stärken und ihnen eine sichere, selbstbestimmte digitale Teilhabe zu ermöglichen.

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Geplant sind unter anderem strengere Vorgaben für Plattformbetreiber, eine nationale Übergangsregelung mit Nutzungsbeschränkungen für soziale Netzwerke, eine verlässliche Altersverifikation sowie mehr Unterstützung für Eltern und Fachkräfte. Auch die Medien- und KI-Kompetenz soll frühzeitig schon im Grundschulalter gefördert werden. Darüber hinaus sind eine bessere gesundheitliche Prävention und eine kindgerechte Online-Wache zum Schutz vor digitaler Gewalt vorgesehen.

Die Befragung läuft noch bis zum 20. November 2026.

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Quelle: Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 14.10.2026

Kontakt: poststelle@bmbfsfj.bund.de