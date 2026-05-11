Corona-Aufarbeitung: Interessen von Familien, Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen

14.04.2026

Corona-Aufarbeitung: Interessen von Familien, Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V.

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Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V.

Die in der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) zusammengeschlossenen Verbände fordern, die Belastungen von Kindern, Jugendlichen und Familien während der Corona-Pandemie sowie die zukünftige Vertretung ihrer Interessen in Krisenlagen stärker ins Zentrum der Aufarbeitung zu rücken.

Die Pandemie habe zu erheblichen Belastungen geführt, deren Folgen bis heute spürbar sind – etwa durch verpasste Bildungs- und Teilhabechancen sowie steigende psychische Belastungen bei jungen Menschen.

Gleichzeitig hätten Familien eine zentrale Rolle in der Krisenbewältigung übernommen, etwa bei der Organisation von Betreuung, Bildung und Alltag unter schwierigen Bedingungen. Diese Leistungen seien jedoch weder ausreichend anerkannt noch systematisch unterstützt worden.

Kritisch sehen die Verbände zudem, dass die Perspektiven von Familien in politischen Entscheidungsprozessen, Krisenstäben und öffentlichen Debatten zu wenig berücksichtigt wurden. Für die Zukunft fordern sie daher eine umfassende Aufarbeitung sowie verbindliche Beteiligungsstrukturen.

Ziel sei es, Kinderrechte und die Interessen von Familien stärker in gesetzlichen Regelungen zu verankern und so sicherzustellen, dass sie in zukünftigen Krisen nicht am Rand stehen, sondern von Anfang an mitgedacht werden.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V., 14.04.2026