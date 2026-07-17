Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ): Leitlinie zum Bildschirmmediengebrauch im Kindes- und Jugendalter

04.07.2026

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ): Leitlinie zum Bildschirmmediengebrauch im Kindes- und Jugendalter

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. DGKJ, 07.2023 und Freies Institut für Kinder- und Jugendgesundheit gUG

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V.

Mit der S2k-Leitlinie „Prävention dysregulierten Bildschirmmediengebrauchs in Kindheit und Jugend“ liegt erstmals eine evidenzbasierte, fachgesellschaftlich abgestimmte medizinische Leitlinie zum Umgang mit Bildschirmmedien vor.

Sie wurde unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) gemeinsam mit elf wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbänden entwickelt. Die Leitlinie enthält Empfehlungen für einen altersgerechten Umgang mit Bildschirmmedien sowie Maßnahmen zur Prävention und Intervention.



Ergänzend wurde eine Elternversion der Leitlinie veröffentlicht, die die wichtigsten Empfehlungen alltagsnah zusammenfasst und Familien eine praktische Orientierung für den Umgang mit Bildschirmmedien bietet.



Zur Elternversion: https://medienleitlinie.de/uploads/027-075eltern_S2k_Praevention-dysregulierten-Bildschirmmediengebrauchs-Kinder-Jugendliche_2026-06.pdf



Besonders für die ersten Lebensjahre unterstreicht die Leitlinie die große Bedeutung von unmittelbaren Beziehungserfahrungen, Bewegung, freiem Spiel und sinnlicher Welterfahrung für eine gesunde Entwicklung. Bildschirmmedien sollten in dieser sensiblen Entwicklungsphase möglichst vermieden werden.

Damit bestätigt die Leitlinie viele entwicklungspsychologische und bindungsorientierte Erkenntnisse, für die sich auch die Deutsche Liga für das Kind e.V. seit vielen Jahren einsetzt.



Weitere Informationen zur Leitlinie: https://medienleitlinie.de/

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. DGKJ, 07.2023 und Freies Institut für Kinder- und Jugendgesundheit gUG, 04.07.2026