EduSkills+ SEL: Soziales und emotionales Lernen im Kindergarten stärken

EduSkills+ SEL: Soziales und emotionales Lernen im Kindergarten stärken

Ihre fachliche Einschätzung zur neuen SEL-Plattform ist gefragt

im Rahmen eines europäischen Projekts zur Förderung des sozialen und emotionalen Lernens (SEL) in Kindertageseinrichtungen ist eine neue kostenfreie Online-Plattform für pädagogische Fachkräfte entstanden.

EduSklills+ Fragebogen Eduskills+ Kindergartenplus und Eduskills+



Da wir die Plattform nun extern evaluieren, möchten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung bitten. Gerade Ihre Erfahrungen aus der Praxis sind für uns besonders wertvoll.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich etwa 15 bis 20 Minuten Zeit nehmen könnten, um zuerst die Plattform zu erkunden und anschließend den kurzen Online-Fragebogen auszufüllen (ca. 5 bis 10 Min.).

Dabei geht es nicht darum, die Materialien im Detail zu erproben, sondern um Ihren ersten fachlichen Eindruck:

Ist die Plattform übersichtlich

Sind die Inhalte verständlich und praxisnah?

Fehlt etwas?

Was würden Sie verbessern?

Mit Ihrer Rückmeldung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Plattform und helfen mit, ein qualitativ hochwertiges Angebot für Kindertageseinrichtungen zu schaffen.

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns bereits jetzt herzlich! Wir freuen uns über jede Rückmeldung – und natürlich auch darüber, wenn Sie diesen Beitrag mit Kolleginnen und Kollegen teilen!

Einladung zur Online-Fortbildung

Soziales und emotionales Lernen in der Kita stärken

Neue Impulse und praxisnahe Materialien für den pädagogischen Alltag