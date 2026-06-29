29 Juni EduSkills+ SEL: Soziales und emotionales Lernen im Kindergarten stärken
EduSkills+ SEL: Soziales und emotionales Lernen im Kindergarten stärken
Ihre fachliche Einschätzung zur neuen SEL-Plattform ist gefragt
im Rahmen eines europäischen Projekts zur Förderung des sozialen und emotionalen Lernens (SEL) in Kindertageseinrichtungen ist eine neue kostenfreie Online-Plattform für pädagogische Fachkräfte entstanden.
Da wir die Plattform nun extern evaluieren, möchten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung bitten. Gerade Ihre Erfahrungen aus der Praxis sind für uns besonders wertvoll.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich etwa 15 bis 20 Minuten Zeit nehmen könnten, um zuerst die Plattform zu erkunden und anschließend den kurzen Online-Fragebogen auszufüllen (ca. 5 bis 10 Min.).
Dabei geht es nicht darum, die Materialien im Detail zu erproben, sondern um Ihren ersten fachlichen Eindruck:
- Ist die Plattform übersichtlich
- Sind die Inhalte verständlich und praxisnah?
- Fehlt etwas?
- Was würden Sie verbessern?
Mit Ihrer Rückmeldung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Plattform und helfen mit, ein qualitativ hochwertiges Angebot für Kindertageseinrichtungen zu schaffen.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns bereits jetzt herzlich! Wir freuen uns über jede Rückmeldung – und natürlich auch darüber, wenn Sie diesen Beitrag mit Kolleginnen und Kollegen teilen!
Einladung zur Online-Fortbildung
Soziales und emotionales Lernen in der Kita stärken
Neue Impulse und praxisnahe Materialien für den pädagogischen Alltag
Kinder dabei unterstützen, Emotionen wahrzunehmen, Konflikte konstruktiv zu lösen und gut miteinander auszukommen – wie kann das im Kita-Alltag gelingen?
Im europäischen Erasmus+-Projekt EduSkills+ SEL ist eine kostenfreie Online-Plattform ((https://eduskills.plus/sel) mit wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Materialien entstanden. Sie unterstützt pädagogische Fachkräfte dabei, soziales und emotionales Lernen sowie Selbstregulation gezielt im Alltag von Kindertageseinrichtungen zu fördern.
In der Fortbildung erhalten Sie:
- einen kompakten Einblick in die Grundlagen des sozialen und emotionalen Lernens (SEL),
- eine Vorstellung der EduSkills+ SEL-Plattform,
- konkrete Praxisideen und Materialien für den Kita-Alltag sowie
- Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Online Fortbildung
29. Juli 2026 | 16:00–19:00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei.