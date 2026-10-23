Einfach machen! Ein Bericht zur Tagung „Und wer fragt mich? 3.0“

03.11.2026

Einfach machen! Ein Bericht zur Tagung „Und wer fragt mich? 3.0“

Deutsche Liga für das Kind e.V., 03.11.2026

Veranstalter: Und wer fragt mich 3.0

Am 16. und 17. April 2026 fand die interdisziplinären Fachtagung „Und wer fragt mich?

Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern gestalten – 3.0“ in Heidelberg statt.

In Fachvorträgen und Workshops verbreiteten Referierende sowie Teilnehmende eine

positive Aufbruchsstimmung: „Wir können gleich heute beginnen und einfach machen!“

>> Hier finden Sie den vollständigen Tagungsbericht (frühestens verfügbar ab 03.11.2026)

Ausführlichere Informationen zur Tagung finden Sie hier: Fachtagung 2026 „Und wer fragt mich?“ 3.0 – Die Deutsche Liga für das Kind

Tipp für alle Teilnehmenden: Hier gibt es alle Vorträge einfach und bequem downloadbar als PDF.

Quelle: Deutsche Liga für das Kind e.V., 3. November 2026

Kontakt: post@liga-kind.de