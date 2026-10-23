23 Okt. Einfach machen! Ein Bericht zur Tagung „Und wer fragt mich? 3.0“

Posted at 09:43h in Liga by

03.11.2026

Einfach machen! Ein Bericht zur Tagung „Und wer fragt mich? 3.0“

Deutsche Liga für das Kind e.V., 03.11.2026

Veranstalter: Und wer fragt mich 3.0
Veranstalter: Und wer fragt mich 3.0

Am 16. und 17. April 2026 fand die interdisziplinären Fachtagung „Und wer fragt mich?
Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern gestalten – 3.0“ in Heidelberg statt.
In Fachvorträgen und Workshops verbreiteten Referierende sowie Teilnehmende eine
positive Aufbruchsstimmung: „Wir können gleich heute beginnen und einfach machen!“

>> Hier finden Sie den vollständigen Tagungsbericht (frühestens verfügbar ab 03.11.2026)

Ausführlichere Informationen zur Tagung finden Sie hier: Fachtagung 2026 „Und wer fragt mich?“ 3.0 – Die Deutsche Liga für das Kind
Tipp für alle Teilnehmenden: Hier gibt es alle Vorträge einfach und bequem downloadbar als PDF.

Quelle: Deutsche Liga für das Kind e.V., 3. November 2026
Kontakt: post@liga-kind.de