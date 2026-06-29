Fachkräftemangel in der Diskussion: Herausforderungen für die Qualität

Ausgabe 02/26 unserer Fachzeitschrift frühe Kindheit

Fachkräftemangel in der Diskussion: Herausforderungen für die Qualität

Der Fachkräftemangel in der frühen Kindheit ist mehr als eine Frage fehlenden Personals. Er betrifft die Qualität von Bildung, Betreuung und Erziehung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie das Vertrauen in zentrale gesellschaftliche Institutionen. Wenn Kitas Gruppen schließen müssen, Öffnungszeiten eingeschränkt werden oder Fachkräfte häufig wechseln, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf Kinder, Familien und Fachkräfte.

Die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift frühe Kindheit nimmt diese Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick und fragt zugleich nach den Chancen, die sich aus den aktuellen Entwicklungen ergeben.

Die Autorinnen und Autoren beleuchten die Zusammenhänge zwischen Geburtenrückgang, Betreuungsangeboten und Familienpolitik, analysieren die Auswirkungen von Personalmangel auf Verlässlichkeit und Chancengerechtigkeit und zeigen auf, wie sich Arbeitsbedingungen, Gesundheit und pädagogische Qualität gegenseitig beeinflussen.

Darüber hinaus werden Möglichkeiten vorgestellt, freiwerdende Ressourcen gezielt für Qualitätsverbesserungen zu nutzen. Praxisnahe Beiträge zeigen, wie Träger und Jugendämter dem Fachkräftemangel mit innovativen Strategien begegnen – von Ausbildungskooperationen und internationalem Recruiting bis hin zu Gesundheitsmanagement und Digitalisierung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der pädagogischen Praxis selbst: Wie können Kinder auch unter herausfordernden Bedingungen in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung professionell begleitet werden?

Aus dem Inhalt:

Geburteneinbruch trotz hoher Kinderwünsche: Aktuelle Entwicklungen in Deutschland und Europa

Martin Bujard und Carmen Friedrich, Heidelberg/Wiesbaden



Wendepunkte im Kita-System: Strukturwandel der Wachstumsjahre trifft auf neue demografische Rahmenbedingungen

Kirsten Fuchs-Rechlin und Pascal Hartwich, München/Dortmund



Von der Systemrelevanz zur Vertrauenskrise: Kindertagesbetreuung zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz,

strukturellem Personalmangel und wachsender Segregation

Franz Neuberger, Mariana Grgic und Susanne Kuger, München



Gesunde Fachkräfte, zufriedene Kinder? Strukturelle und prozessuale Bedingungen für Wohlbefinden in Kindertageseinrichtungen

Rahel Dreyer, Susanne Geister und Andre Beinrucker, Berlin



Qualität zwischen Zeitressourcen und Systemstabilität: Vier Thesen aus Trägerperspektive – mit Impulsen für Fachpolitik und Forschung

Stefan Spieker und Nele Hage, Berlin



Interview

Fachkräftemangel in Kitas: Warum Kinderschutz, Quereinstiege und Chancengerechtigkeit zusammen gedacht werden müssen

Fragen von Prof. Dr. Sabine Walper an Sandra Clauß, Leiterin des Fachbereichs Kinder und Familie im LVR-Landesjugendamt Rheinland, Nordrhein-Westfalen

Stimmen aus Praxis & Lebenswelt:

Fachkräftemangel im Jugendamt – eine Chance für neue Wege?!

Praxiserfahrungen und Strategien aus dem Amt für Jugend, Familie und Frauen der Stadt Bremerhaven im System frühe Kindheit

Maren Burkhard und Martina Völger, Bremerhaven

Praxiserfahrungen und Strategien aus dem Amt für Jugend, Familie und Frauen der Stadt Bremerhaven im System frühe Kindheit Maren Burkhard und Martina Völger, Bremerhaven Soziales und emotionales Lernen im Alltag von Kindertageseinrichtungen:

Fachliche Grundlagen und Praxisimpulse aus dem Projekt EduSkills+ SEL

Jeanette Roos, Heidelberg

Das erwartet Sie im Heft:

Die Beiträge machen deutlich: Fachkräftemangel markiert einen kritischen Punkt im System früher Bildung. Ob daraus ein dauerhafter Qualitätsverlust oder ein Impuls für bessere Rahmenbedingungen entsteht, ist offen – und gestaltbar. Diese Ausgabe versteht den Fachkräftemangel deshalb nicht nur als Krise, sondern auch als Chance, Qualität, Verlässlichkeit und gute Arbeitsbedingungen nachhaltig zu stärken.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.