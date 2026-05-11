Gerichtliche Verfahren kindgerecht gestalten: Niedersachsen plant Koordinierungsstelle für kindgerechte Justiz

08.04.2026

Deutsches Institut für Menschenrechte

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Deutsches Institut für Menschenrechte und Terre des Hommes Deutschland

In einer aktuellen Stellungnahme begrüßt das Deutsche Institut für Menschenrechte den niedersächsischen Vorstoß zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle für kindgerechte Justiz. Ziel ist es, Kinderrechte in Gerichtsverfahren systematischer umzusetzen und Verfahren stärker an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen auszurichten.

Die geplante Stelle soll unter anderem den Austausch zwischen Justiz, Polizei, Jugendhilfe und weiteren Fachbereichen verbessern, Umsetzungslücken identifizieren und eine landesweite Strategie entwickeln. Wichtige Themen sind dabei kindgerechte Anhörungen, der Ausbau von Videovernehmungen, psychosoziale Prozessbegleitung sowie verpflichtende Fortbildungen für Fachkräfte.

Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung einer umfassenden Datenerhebung und von Informationsangeboten für Kinder und Familien. Insgesamt sieht das Institut in dem Vorhaben einen wichtigen Schritt hin zu einer zugänglicheren und kinderrechtsorientierten Justiz.

Quelle: Deutsches Institut für Menschenrechte, 08.04.2026