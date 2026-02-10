Herausforderung Verhaltensauffälligkeit. Umgang mit schwierigen Kindern in schwierigen Situationen

1. September 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

Herausforderung Verhaltensauffälligkeit. Umgang mit schwierigen Kindern in schwierigen Situationen

Prof. Dr. Jörg Maywald,

Soziologe, Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam

Kinder, die durch ihr Verhalten auffallen, machen es sich und anderen schwer. Sie weisen mit ihrem Verhalten auf bestehende Probleme hin und schaffen zugleich immer wieder neue.

Wie kann ihr Verhalten verstanden werden?

Was tun, wenn Gewalt eskaliert?

Welche Hilfen stehen zur Verfügung und was können Eltern und pädagogische Fachkräfte tun, damit diese Kinder mit sich und dem Leben wieder besser zurechtkommen?

Frühe Kindheit – Herausforderung Verhaltensauffälligkeit. Umgang mit schwierigen Kindern in schwierigen Situationen

