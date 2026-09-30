Ihre Erfahrungen als Fachberater*innen sind gefragt: Online-Befragung zur Fachberatung Kindertagespflege

22.09.2026

Ihre Erfahrungen als Fachberater*innen sind gefragt: Online-Befragung zur Fachberatung Kindertagespflege

Bundesverband für Kindertagespflege e.V., 22.09.2026

Bundesverband für Kindertagespflege

Die Kindertagespflege befindet sich derzeit in einem starken Wandel – und damit verändert sich auch die Arbeit der Fachberatung. Fachberaterinnen begleiten Entwicklungen vor Ort, unterstützen Kindertagespflegepersonen und tragen wesentlich dazu bei, die Zukunft der Kindertagespflege mitzugestalten.

Der Bundesverband für Kindertagespflege möchte deshalb genauer erfahren, wie sich die aktuellen Veränderungen in der Fachberatung zeigen: Welche Aufgaben bestimmen den Berufsalltag? Wie gestalten sich die Rahmenbedingungen? Wo besteht Unterstützungsbedarf? Und welche Perspektiven sehen Fachberaterinnen für die weitere Entwicklung der Kindertagespflege?

Mit einer aktuellen Online-Befragung lädt der Bundesverband Fachberater*innen dazu ein, ihre Erfahrungen, Einschätzungen und Perspektiven einzubringen. Jede Rückmeldung hilft dabei, ein möglichst umfassendes Bild der aktuellen Situation zu gewinnen.

Die Befragung läuft noch bis zum 20. November 2026.

>> Zur Online-Befragung

Quelle: Bundesverband für Kindertagespflege e.V., 22.09.2026

Kontakt: newsletter@bvktp.de