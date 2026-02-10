10 Feb. Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen. Kinderrechtsbasierter Kinderschutz
27. Mai 2026, 16.30 – 18.30 Uhr
Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen. Kinderrechtsbasierter Kinderschutz
Prof. Dr. Jörg Maywald,
Soziologe, Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam
Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gewalt.
- Wie können Gefahren zuverlässig erkannt werden?
- Was tun, wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen?
- Wie können schwierige Elterngesprächen gelingen?
- Wann muss das Jugendamt informiert werden?
Anhand von Fallbeispielen werden die wichtigsten Elemente des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung erläutert.
Rückfragen bitte an: Mara Völger, Deutsche Liga für das Kind,
Email: anmeldung@liga-kind.de , Tel: +49-30-28599970