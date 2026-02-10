Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen. Kinderrechtsbasierter Kinderschutz

27. Mai 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen. Kinderrechtsbasierter Kinderschutz

Prof. Dr. Jörg Maywald,

Soziologe, Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gewalt. Wie können Gefahren zuverlässig erkannt werden? Was tun, wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen? Wie können schwierige Elterngesprächen gelingen?

Wann muss das Jugendamt informiert werden? Anhand von Fallbeispielen werden die wichtigsten Elemente des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung erläutert.

Sichern Sie sich einen Platz:

Rückfragen bitte an: Mara Völger, Deutsche Liga für das Kind,

Email: anmeldung@liga-kind.de , Tel: +49-30-28599970