Kinderrechte im digitalen Raum: Reformbedarf beim Family-Influencing

April 2026

Deutsches Institut für Menschenrechte und Terre des Hommes Deutschland

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Deutsches Institut für Menschenrechte und Terre des Hommes Deutschland

Ein aktuelles Papier des Deutschen Institut für Menschenrechte und Terre des Homme Deutschland beleuchtet den Schutz von Kindern im digitalen Raum und diskutiert Reformen im Jugend- und Kinderschutzrecht im Zusammenhang mit Family-Influencing. Im Fokus stehen Risiken wie die Verletzung der Privatsphäre, psychische Belastungen sowie mögliche Formen digitaler Kinderarbeit durch die kommerzielle Nutzung von Kindern in sozialen Medien.

Das Papier beschreibt verschiedene Regelungsmodelle – von kleineren Gesetzesanpassungen bis hin zu umfassenden neuen Schutzregelungen, etwa zu Altersgrenzen, Plattformverantwortung oder finanzieller Absicherung betroffener Kinder. Internationale Entwicklungen, insbesondere aus Frankreich und den USA, zeigen, dass der gesetzliche Handlungsdruck wächst.

Ziel der Diskussion ist es, Kinderrechte im digitalen Raum stärker zu schützen und Ausbeutung durch kommerzielles Family-Influencing wirksam zu verhindern.

Quelle: Deutsches Institut für Menschenrechte und Terre des Hommes Deutschland, 04/2026