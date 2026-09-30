Medienfit ins neue Schuljahr: Das Schulstart-Special von FLIMMO

16.09.2026

Medienfit ins neue Schuljahr: Das Schulstart-Special von FLIMMO

FLIMMO – Programmberatung für Eltern e. V., 16.09.2026

FLIMMO

Mit dem Schulstart verändern sich auch die Medienthemen von Kindern: Während für Erstklässler passende Bildschirmzeiten und Medienregeln im neuen Schulalltag wichtig sind, rücken bei älteren Kindern Smartphone und Social Media stärker in den Mittelpunkt.

Das Schulstart-Special von FLIMMO gibt Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder altersgerecht begleiten können.

Im Fokus stehen unter anderem die Frage nach dem ersten Smartphone und der Nutzung von WhatsApp im Klassenchat, geeignete Angebote wie YouTube Kids für jüngere Kinder sowie hilfreiche Medienregeln. Darüber hinaus empfiehlt FLIMMO passende Filme, Serien und Wissensangebote für verschiedene Altersstufen.

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Quelle: FLIMMO – Programmberatung für Eltern e. V., 16.09.2026

Pressekontakt: annegret.lassner@blm.de