11 Mai MITMACHEN: Petition „Unterhalts-Vorschuss nicht streichen!“
Posted at 16:23h in Aus den Verbänden
24.04.2026
MITMACHEN: Petition „Unterhalts-Vorschuss nicht streichen!“
Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.
855.000 Kinder bekommen aktuell Unterhaltsvorschuss, weil der unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlt. Es gibt Sparpläne, nach denen damit Schluss sein soll. Mehrere Hunderttausend Kinder werden dann ihren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss verlieren. Das darf nicht passieren!
Deshalb hat der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) eine Petition gestartet.
Die Forderungen:
- Keine Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss
- Unterhaltsvorschuss für alle Kinder von Alleinerziehenden – auch wenn Sozialleistungen bezogen werden
- Kindergeld lediglich hälftig auf den Unterhaltsvorschuss anrechnen
Für ein starkes Signal Richtung Politik werden viele Unterschriften benötigt. Deshalb bitten wir Sie um Mitwirkung: Bitte unterschreiben und teilen Sie die Petition.
Zur Petition: [https://weact.campact.de/petitions/unterhaltsvorschuss-nicht-streichen]
Danke für Ihre Unterstützung!
Quelle: Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V., 24.04.2026