MITMACHEN: Petition „Unterhalts-Vorschuss nicht streichen!“

24.04.2026

MITMACHEN: Petition „Unterhalts-Vorschuss nicht streichen!“

Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.

>> Zur Petition

Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.

855.000 Kinder bekommen aktuell Unterhaltsvorschuss, weil der unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlt. Es gibt Sparpläne, nach denen damit Schluss sein soll. Mehrere Hunderttausend Kinder werden dann ihren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss verlieren. Das darf nicht passieren!

Deshalb hat der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) eine Petition gestartet.

Die Forderungen:

Keine Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschuss für alle Kinder von Alleinerziehenden – auch wenn Sozialleistungen bezogen werden

Kindergeld lediglich hälftig auf den Unterhaltsvorschuss anrechnen

Für ein starkes Signal Richtung Politik werden viele Unterschriften benötigt. Deshalb bitten wir Sie um Mitwirkung: Bitte unterschreiben und teilen Sie die Petition.

Zur Petition: [https://weact.campact.de/petitions/unterhaltsvorschuss-nicht-streichen]

Danke für Ihre Unterstützung!

Quelle: Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V., 24.04.2026