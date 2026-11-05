05 Nov. Neue Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit: Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen – Herausforderungen erkennen, Unterstützung stärken
Ausgabe 03/26 unserer Fachzeitschrift frühe Kindheit
Neue Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit: Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen – Herausforderungen erkennen, Unterstützung stärken
Neue Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit: Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen – Herausforderungen erkennen, Unterstützung stärken
Psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in unserer Gesellschaft – und sie betreffen nicht nur die erkrankten Menschen selbst. Schätzungsweise knapp vier Millionen Kinder in Deutschland wachsen mit einem Elternteil auf, das von einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung betroffen ist. Viele dieser Kinder tragen eine hohe emotionale Belastung, haben ein erhöhtes Risiko für Beeinträchtigungen ihrer Entwicklung und psychischen Gesundheit.
Die neue Ausgabe der frühen Kindheit widmet sich den Lebenssituationen dieser Kinder und ihrer Familien. Sie beleuchtet die Herausforderungen für Eltern, Kinder und Fachkräfte, zeigt die Bedeutung einer frühzeitigen Unterstützung auf und stellt innovative Projekte sowie erfolgreiche Ansätze vor, die Familien stärken und Kindern eine Stimme geben.
Im Mittelpunkt stehen Fragen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Bildungsinstitutionen – denn nur gemeinsam können tragfähige Unterstützungsstrukturen entstehen.
Jetzt die aktuelle Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit entdecken.
Aus dem Inhalt:
Wenn Eltern psychisch krank sind: Auswirkungen auf Familien und Kinder
Ruth Vornefeld, Berlin
Zwischen Belastung, Anpassung und Ressourcen: Kinder aus suchtbelasteten Familien
Frauke Gebhardt und Benjamin Strahl, Berlin und Hannover
Einfach machen! Ein Bericht zur Tagung „Und wer fragt mich? 3.0“
Birgit Averbeck, Rieke Oelkers-Ax, Ruth Vornefeld, Sabine Walper, Köln, Neckargemünd, Berlin und München
Psychische Belastungen von Eltern früh erkennen: Wie psychische Belastung, Eltern-Kind-Beziehung, kindliche Entwicklung und Inanspruchnahme früher Unterstützung zusammenhängen
Ilona Renner, Juliane van Staa, Maria Hänelt, Ulrike Lux und Anna Neumann, Köln
Familienorientierung und Kooperation: Lücken bei der Versorgung psychisch und suchtbelasteter Familien schließen
Benjamin Strahl und Ruth Vornefeld, Hannover und Berlin
Interview
Die Peripartalzeit als sensible Lebensphase
Fragen von Monika Janzer an Priv.-Doz. Dr. Carola Bindt, Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychoanalytikerin, Hamburg
Stimmen aus Praxis & Lebenswelt:
Stark im Sturm: Hilfen für Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern
Johanna Charlotte Neubauer (Mannheim)
Gesund und glücklich aufwachsen: Das Präventionsprogramm „GuG-Auf“ stärkt Kinder an Depression erkrankter Eltern
Belinda Weber (München)
Kindern eine Stimme geben: Wie NACOA Deutschland e.V. Fachkräfte stärkt und betroffene Kinder sichtbar macht
Frauke Gebhardt und Katharina Spatola (Berlin)
Gemeinsam behandeln, was gemeinsam leidet: Ein tagesklinisches Mutter-Kind-Zentrum mit Elternhaus zum Nachahmen
Christian A. Rexroth (Regensburg)
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.