Neue Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit: Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen – Herausforderungen erkennen, Unterstützung stärken

Ausgabe 03/26 unserer Fachzeitschrift frühe Kindheit

Neue Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit: Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen – Herausforderungen erkennen, Unterstützung stärken

Neue Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit: Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen – Herausforderungen erkennen, Unterstützung stärken

Psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in unserer Gesellschaft – und sie betreffen nicht nur die erkrankten Menschen selbst. Schätzungsweise knapp vier Millionen Kinder in Deutschland wachsen mit einem Elternteil auf, das von einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung betroffen ist. Viele dieser Kinder tragen eine hohe emotionale Belastung, haben ein erhöhtes Risiko für Beeinträchtigungen ihrer Entwicklung und psychischen Gesundheit.

Die neue Ausgabe der frühen Kindheit widmet sich den Lebenssituationen dieser Kinder und ihrer Familien. Sie beleuchtet die Herausforderungen für Eltern, Kinder und Fachkräfte, zeigt die Bedeutung einer frühzeitigen Unterstützung auf und stellt innovative Projekte sowie erfolgreiche Ansätze vor, die Familien stärken und Kindern eine Stimme geben.

Im Mittelpunkt stehen Fragen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Bildungsinstitutionen – denn nur gemeinsam können tragfähige Unterstützungsstrukturen entstehen.

Jetzt die aktuelle Ausgabe der digitalen Fachzeitschrift frühe Kindheit entdecken.

frühe Kindheit Ausgabe 03/2026: Psychisch- und suchterkrankte Eltern

Aus dem Inhalt:

Wenn Eltern psychisch krank sind: Auswirkungen auf Familien und Kinder

Ruth Vornefeld, Berlin

Zwischen Belastung, Anpassung und Ressourcen: Kinder aus suchtbelasteten Familien

Frauke Gebhardt und Benjamin Strahl, Berlin und Hannover

Einfach machen! Ein Bericht zur Tagung „Und wer fragt mich? 3.0“

Birgit Averbeck, Rieke Oelkers-Ax, Ruth Vornefeld, Sabine Walper, Köln, Neckargemünd, Berlin und München

Psychische Belastungen von Eltern früh erkennen: Wie psychische Belastung, Eltern-Kind-Beziehung, kindliche Entwicklung und Inanspruchnahme früher Unterstützung zusammenhängen

Ilona Renner, Juliane van Staa, Maria Hänelt, Ulrike Lux und Anna Neumann, Köln

Familienorientierung und Kooperation: Lücken bei der Versorgung psychisch und suchtbelasteter Familien schließen

Benjamin Strahl und Ruth Vornefeld, Hannover und Berlin

Interview

Die Peripartalzeit als sensible Lebensphase

Fragen von Monika Janzer an Priv.-Doz. Dr. Carola Bindt, Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychoanalytikerin, Hamburg

Stimmen aus Praxis & Lebenswelt:

Stark im Sturm: Hilfen für Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern

Johanna Charlotte Neubauer (Mannheim)

Gesund und glücklich aufwachsen: Das Präventionsprogramm „GuG-Auf“ stärkt Kinder an Depression erkrankter Eltern

Belinda Weber (München)

Kindern eine Stimme geben: Wie NACOA Deutschland e.V. Fachkräfte stärkt und betroffene Kinder sichtbar macht

Frauke Gebhardt und Katharina Spatola (Berlin)

Gemeinsam behandeln, was gemeinsam leidet: Ein tagesklinisches Mutter-Kind-Zentrum mit Elternhaus zum Nachahmen

Christian A. Rexroth (Regensburg)

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