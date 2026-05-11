Neue NZFH-Studien zeigen: Willkommensbesuche stärken Familien von Anfang an

21.04.2026

Nationales Zentrum Frühe Hilfen

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Nationales Zentrum Frühe Hilfen

Willkommensbesuche für Familien mit Neugeborenen werden sehr positiv bewertet: Über 90 % der Eltern sind zufrieden oder sehr zufrieden. Laut aktuellen Studien des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) bieten rund 60 % der Kommunen dieses freiwillige Unterstützungsangebot an.

Die Besuche erleichtern den Einstieg ins Familienleben, vermitteln Orientierung zu lokalen Angeboten und stärken das Gefühl, willkommen zu sein. 84,3 % der Eltern erhalten dadurch einen guten Überblick über Hilfsangebote, und mehr als 80 % erleben es als selbstverständlich, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Besonders wirksam sind persönliche Gespräche sowie eine aktive Einladung mit konkretem Terminvorschlag – so können deutlich mehr Familien erreicht werden. Insgesamt zeigen die Ergebnisse: Willkommensbesuche sind ein niedrigschwelliger und wichtiger Baustein der Frühen Hilfen, um Familien frühzeitig zu unterstützen und Zugänge zu weiteren Angeboten zu eröffnen.

Quelle: Nationales Zentrum Frühe Hilfen, 21.04.2026