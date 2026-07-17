Neue Seminarreihe des Instituts für Berufs- und Sozialpädagogik (IBS): KI-Kompetenzen für Fach- und Leitungskräfte in der Kita

01.07.2026

Neue Seminarreihe des Instituts für Berufs- und Sozialpädagogik (IBS): KI-Kompetenzen für Fach- und Leitungskräfte in der Kita

Institut für Berufs- und Sozialpädagogik gGmbH

ibs Institut für Berufs- und Sozialpädagogik gGmbH

Das Institut für Berufs- und Sozialpädagogik gGmbH (IBS) bietet eine neue vierteilige Seminarreihe zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der frühkindlichen Bildung an. Die Fortbildung richtet sich an Fach- und Leitungskräfte und vermittelt praxisnahes Wissen zu den Chancen, Herausforderungen und Einsatzmöglichkeiten von KI im Kita-Alltag.



Weitere Informationen:

https://erzieherin-bremen.de/akademie/fortbildung/ki-in-der-kita-modulreihe.html



Die Teilnehmenden erwerben technisches Grundlagenwissen, lernen den sicheren Umgang mit ausgewählten KI-Tools und setzen sich mit wichtigen rechtlichen Rahmenbedingungen wie Datenschutz, dem EU AI Act und Urheberrecht auseinander. Darüber hinaus entwickeln sie konkrete Einsatzmöglichkeiten für ihre eigene Praxis und erhalten Orientierung für einen verantwortungsvollen und kompetenten Einsatz von KI in der Kita.



Themen der Seminarreihe sind:

• Grundlagen der Künstlichen Intelligenz im Bildungsbereich

• Datenschutzrechtliche Anforderungen

• Praktische KI-Tools für Kommunikation & Organisation

• Wie sag‘ ich’s meiner KI richtig? Prompten leicht gemacht!

• Übungen und Tools zur direkten Umsetzung in der Praxis



Die Modulreihe verbindet technisches Grundverständnis mit praktischer Erprobung und unterstützt Fachkräfte dabei, KI-Anwendungen sinnvoll in ihren Berufsalltag zu integrieren.

Quelle: Institut für Berufs- und Sozialpädagogik gGmbH, 01.07.2026