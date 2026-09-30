NextGen Elternkongress 2026

28.09.2026

NextGen Elternkongress 2026

Elternkongress-Team, 28.09.2026

NextGen

Noch nie ist eine Generation mit so viel Unsicherheit aufgewachsen. Und noch nie waren ihre Eltern damit so allein.

Für diese Generation gibt es keine Landkarte. Künstliche Intelligenz verändert Berufsbilder schneller, als Schulen reagieren können. Das Smartphone ist Treffpunkt, Bühne und Sog zugleich. Krisen sind kein Ausnahmezustand mehr, sondern Alltag. Und die Eltern, die ihre Kinder begleiten sollen, können sich zum ersten Mal nicht auf die eigene Jugend als Wegweiser verlassen.

Genau hier setzt der NextGen Elternkongress an. Eine Woche lang geht es um die Fragen, die Familien heute tatsächlich beschäftigen: Ab wann ist Schweigen beim Abendessen ein Warnzeichen? Wie setzt man Grenzen, ohne die Beziehung zu verlieren? Was braucht ein Kind nach der Trennung seiner Eltern? Und welchen Weg empfiehlt man einem jungen Menschen, wenn niemand sagen kann, welche Berufe es in zehn Jahren noch gibt?

bis 21. November 2026. Online. Kostenfrei.

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Der Kriminologe Prof. Dr. Dirk Baier von der Universität Zürich und der ZHAW ordnet mit eigenen Studien ein, welche Ängste um das eigene Kind überhaupt begründet sind. Vieles, was Eltern fürchten, relativiert sich dabei. Florian Buschmann war als Jugendlicher selbst bildschirmsüchtig und erklärt, woran man den Kipppunkt erkennt. Die Sporttherapeutin Anne-Sophie Reißig spricht über Essstörungen, die Krise, die oft jahrelang unbemerkt bleibt. Dr. Jan-Uwe Rogge zeigt, wie man Grenzen setzt, ohne das Kind zu verlieren. Prof. Dr. Gerald Hüther erklärt, warum Würde wichtiger ist als Erziehung. Und VdK-Präsidentin Verena Bentele zeigt, was Zutrauen statt Kontrolle im Alltag bedeutet.

Jede Session ist dreifach besetzt: jemand, der es selbst erlebt hat. Jemand, der es erforscht. Jemand, der täglich damit arbeitet.

Keine Patentrezepte. Aber Sätze, die man beim nächsten Gespräch wirklich sagen kann.

Die Schirmherrschaft haben Sandra und Klaus Augenthaler übernommen. Der Kongress ist kostenfrei, eigenfinanziert und arbeitet ohne Sponsoren.

Quelle: Elternkongress-Team, 28.09.2026

Kontakt: elternkongress@next-gen-coach.com