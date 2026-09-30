NichtOhne Uns – Echt gehört. Nicht nur angehört: Kampagne zum Kinderrecht auf Beteiligung

11.09.2026

NichtOhne Uns – Echt gehört. Nicht nur angehört: Kampagne zum Kinderrecht auf Beteiligung

National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN–Kinderrechtskonvention, 11.09.2026

Netzwerk Kinderrechte

Mit ihrer Kampagne #NichtOhneUns – Echt gehört. Nicht nur angehört. macht das Netzwerk Kinderrechte inzwischen seit zwei Monaten das Kinderrecht auf Beteiligung sichtbar, zeigt gelungene Praxisbeispiele und diskutiert, wo noch Hürden und Potenzial besteht.

Neben Blogbeiträgen und Social Media-Aktionen, wurden im Rahmen von zwei BeteiligungsTalks über Voraussetzungen und Möglichkeiten von Jugendbeteiligung in der Forschung (Sebastian Mech) und das Lundy-Modell für wirksame Beteiligung (Prof. Dr. Laura Lundy) diskutiert.

>> Zur Kampagne

Im Oktober liegt der Fokus der Kampagne mit den folgenden Aktionen auf der Beteiligung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren:

BeteiligungsTalk mit Prof. Dr. Katharina Gerarts

28.10.2026 | 14:00-15:30 Uhr

Katharina Gerarts spricht über Adultismus in der Kita.

Podcast-Folge

Das Netzwerk Kinderrechte veröffentlicht die erste Folge des neuen Kinderrechte-Podcasts auf allen gängigen Podcast-Plattformen online.

Quelle: National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN–Kinderrechtskonvention, 11.09.2026