18. Mai 2026, 16.30 – 18.30 Uhr

Ressourcen für Kitas und Familien: Elternbegleiter und Frühe Hilfen

mit Prof. Dr. Sabine Walper

Diplom-Psychologin, ehem. Direktorin des Deutschen Jugendinstitut (DJI), Professorin für Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung an der Ludwig-Maximilians Universität München

In Zeiten des Fachkräftemangels bei gleichzeitig steigenden (früh)pädagogischen Anforderungen gewinnen multiprofessionelle Kooperationen an Bedeutung, nicht nur im Team, sondern auch in der Zusammenarbeit mit externen Akteuren.



Um diese These zu diskutieren, beleuchten wir zunächst den Kontext, d.h. den demografischen Wandel auf Seiten der Fachkräfte und der Kinder, um anschließend auf die Frage steigender pädagogischer Anforderungen in Kita und Schule einzugehen.



Welche Rolle hierbei Elternbegleiter als Brücke zwischen Kita und Familie in der Elternarbeit spielen können, wie Frühe Hilfen als Scharnier zu weiteren familienunterstützenden Angeboten fungieren können und welche Herausforderungen hiermit verbunden sind, wird diskutiert.

Rückfragen bitte an: Mara Völger, Deutsche Liga für das Kind,

Email: anmeldung@liga-kind.de , Tel: +49-30-28599970