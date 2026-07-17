Rheinland-Pfalz stärkt Medienkompetenz

23.06.2026

Rheinland-Pfalz stärkt Medienkompetenz: Landeslizenz für Medienkompetenzangebot „Clemens hilft!“

Ministerium für Bildung

Bundeministerium für Bildung und Forschung

Rheinland-Pfalz stellt als erstes Bundesland allen Eltern, Lehrkräften sowie pädagogischen Fach- und Beratungskräften die Videoplattform „Clemens hilft!“ landesweit zur Verfügung. Ziel ist es, Familien bei der Medienerziehung zu unterstützen und Kinder sowie Jugendliche für einen sicheren, reflektierten und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien zu stärken.

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Ab dem Schul- und Kindergartenjahr 2026/2027 bietet die Plattform rund 50 kurze Video-Podcasts sowie ergänzende Materialien zu Themen wie Medienerziehung im Familienalltag, Social Media, digitale Spiele, Medienabhängigkeit, rechtliche Fragen und Prävention. Ergänzend werden landesweite Online-Elternabende und Informationsveranstaltungen für Multiplikator*innen angeboten.

Das Bildungsministerium betont, dass Medienkompetenz nicht an der Kita oder Schule endet, sondern insbesondere im familiären Alltag gefördert werden muss. Mit dem kostenlosen und jederzeit verfügbaren Angebot sollen Eltern praktische Orientierung und alltagstaugliche Handlungsempfehlungen erhalten. „Clemens hilft!“ ergänzt bestehende Programme zur Medienbildung und soll die Zusammenarbeit von Familien, Kitas und Schulen weiter stärken.

Quelle: Ministerium für Bildung, Pressemitteilung vom 23.06.2026