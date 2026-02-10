10 Feb. Sexualpädagogik. Sexuelle Bildung und Schutz vor sexualisierter Gewalt
16. September 2026, 16.30 – 18.30 Uhr
Sexualpädagogik. Sexuelle Bildung und Schutz vor sexualisierter Gewalt
Prof. Dr. Jörg Maywald,
Soziologe, Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam
Sinnesfreude und Körperneugier gehören zur gesunden Entwicklung jedes Kindes. Dennoch bestehen bei vielen Fachkräften große Unsicherheiten. Was ist „normal“ und wann muss ich mir Sorgen machen? Wie kann sexualisierter Gewalt wirksam vorgebeugt werden? Was tun, wenn „etwas“ passiert ist?
Sichern Sie sich einen Platz:
Rückfragen bitte an: Mara Völger, Deutsche Liga für das Kind,
Email: anmeldung@liga-kind.de , Tel: +49-30-28599970