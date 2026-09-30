Stimmungsbild zum Weltkindertag: Kinder in Deutschland wünschen sich Sicherheit, Schutz und faire Bildung und fordern mehr Mitsprache

20.09.2026

Stimmungsbild zum Weltkindertag: Kinder in Deutschland wünschen sich Sicherheit, Schutz und faire Bildung und fordern mehr Mitsprache

UNICEF Deutschland, 20.09.2026

UNICEF

Anlässlich des Weltkindertags haben UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk unter dem diesjährigen Weltkindertags-Motto „Starke Kinder, starke Zukunft!“ zu einer Mitmachaktion aufgerufen. Über 1.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland von drei bis 17 Jahren haben mitgemacht und aufgemalt oder geschrieben, was sie bereits stark macht und was sie für eine gute Zukunft brauchen.



Das Stimmungsbild zeigt: Kinder und Jugendliche in Deutschland wünschen sich vielfach mehr Sicherheit, einen besseren Schutz und Unterstützung sowie faire Bildungschancen für alle Kinder. Darüber hinaus ist ihnen wichtig, dass Erwachsene ihnen zuhören und sie bei Entscheidungen, die ihre Zukunft betreffen, beteiligt werden.

Die beiden großen Kinderrechtsorganisationen unterstreichen, dass Politik und Gesellschaft gemeinsam in der Verantwortung sind, um Deutschland kinderfreundlicher und damit zukunftsfest zu machen.

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Quelle: UNICEF Deutschland, 20.09.2026

Kontakt: presse@unicef.de