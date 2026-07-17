Studentische Unterstützung gesucht: Für den Relaunch unserer Shop-Website

Stellenausschreibung

Studentische Unterstützung gesucht: Für den Relaunch unserer Shop-Website

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Studentische Unterstützung gesucht: Für den Relaunch unserer Shop-Website

Die Deutsche Liga für das Kind sucht eine studentische Hilfskraft (ca. 10 Stunden pro Woche) zur Unterstützung beim Relaunch der Shop-Website. Gesucht wird eine Studierender für die ansprechende Aufbereitung unserer Materialien zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in der frühen Kindheit für den Online-Auftritt. Ein Interesse an Grafik, Design, Fotografie und Pädagogik sind wünschenswert.



Zu den Aufgaben gehören das Fotografieren der Materialien sowie das Verfassen kurzer, verständlicher Beschreibungstexte. Die Tätigkeit ist ab sofort bis voraussichtlich Ende September 2026 in der Geschäftsstelle in Berlin-Mitte vorgesehen.



Bewerbungsschluss ist der 19. Juli 2026.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) in einem Dokument unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per Mail an bewerbung@liga-kind.de.

Ihre Ansprechpartnerin ist die Koordinatorin der Geschäftsstelle Mara Völger.



Hinweis: Unsere Bewerbungsverfahren richten sich nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Sie sind deshalb beispielsweise nicht verpflichtet, ein Foto beizufügen.