UNICEF-Studie in 21 Ländern: Jedes fünfte Kind hat technologiegestützte sexuelle Ausbeutung oder sexuellen Missbrauch erlebt

September 2026

UNICEF-Studie in 21 Ländern: Jedes fünfte Kind hat technologiegestützte sexuelle Ausbeutung oder sexuellen Missbrauch erlebt

UNICEF Deutschland, 09.2026

UNICEF

Fast jedes fünfte internetnutzende Kind in den 21 untersuchten Ländern der neuen UNICEF-Studie wurde innerhalb eines Jahres mindestens einmal mit Hilfe digitaler Technologien sexuell ausgebeutet oder missbraucht.

Dies geht aus dem Bericht „Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse” hervor, den UNICEF Anfang September veröffentlicht hat. Er befasst sich mit Kindern im Alter von zwölf bis 17 Jahren, die das Internet nutzen. UNICEF schätzt, dass in diesen Ländern 20 Millionen betroffen sind. Kinder und Jugendliche in Deutschland wurden nicht befragt.



Der Bericht verbindet Schilderungen betroffener Kinder mit einem der derzeit umfangreichsten Datensätze zu dem Thema. Er warnt vor der zunehmenden Verbreitung sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung von Kindern, die durch Technologien online und offline ermöglicht oder verstärkt werden. Dabei werden digitale Tools und Plattformen beispielsweise dazu eingesetzt, Kinder in sexuellen Inhalten darzustellen, diese zu verbreiten sowie Kinder anzusprechen, zu nötigen oder zu erpressen.

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Quelle: UNICEF Deutschland, September 2026

Kontakt: presse@unicef.de