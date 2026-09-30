Wellcome Diskussionsveranstaltung: Wege aus dem Förderdickicht und Chancen einer digitalen Lotsenfunktion

07.09.2026

Wellcome Diskussionsveranstaltung: Wege aus dem Förderdickicht und Chancen einer digitalen Lotsenfunktion

wellcome gGmbH, 07.09.2026

Generali

Wellcome Diskussionsveranstaltung: Wege aus dem Förderdickicht und Chancen einer digitalen Lotsenfunktion

Familien können auf zahlreiche Unterstützungs- und Förderangebote zurückgreifen – doch die Vielzahl an Leistungen, Zuständigkeiten und Anlaufstellen macht die Orientierung oft schwierig.

Vor diesem Hintergrund organisiert wellcome eine Diskussion zum Konzept des modernen, lebenslagenorientierten und digitalen Sozialstaats gemeinsam mit:

• Prof. Dr. Sabine Walper, LMU München, Deutsche Liga für das Kind e.V. und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats im BMBFSFJ

• Ilsabe von Campenhausen, wellcome gGmbH

• Patrick Hoffmann, Generali Deutschland und The Human Safety Net

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Familien leichter erreicht und bei der Suche nach passenden Hilfen unterstützt werden können. Dabei geht es auch um die Möglichkeiten digitaler Lotsenfunktionen und KI-gestützter Lösungen sowie um die Voraussetzungen für ein niedrigschwelliges und besser vernetztes Unterstützungssystem.

Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 12:00 Uhr

Generali Hauptstadtbüro

Unter den Linden 21, 10117 Berlin

>> Zur Anmeldung

Quelle: wellcome gGmbH, 07.09.2026, Kontakt: ilsabe.campenhausen@wellcome-online.de