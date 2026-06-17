Zukunftsperspektiven der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung

16.04.2026

Stiftung für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter

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Stiftung KJPP

Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Stiftung-KJPP laden das Kuratorium und der Vorstand der Stiftung herzlich zur Teilnahme am Symposion 2027, zum gegenseitigen Kennenlernen und zum kollegialen Austausch nach Aachen ein.

Das Thema „Zukunftsperspektiven der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung“ wird von Preisträgerinnen und Preisträgern des „Förderpreises der Stiftung-KJPP“, der 2026 zum 9. Mal vergeben wird, dargestellt.

Es erwartet Sie ein ebenso farbiges wie auch gehaltvolles Spektrum aus dem kinder- und jugendpsychiatrischen Universum.

Wer sich dann noch ein wenig Zeit nehmen kann, um in der Geschichte, dem universitären Wissen, den breitgefächerten Kunstwerken, den Spezialitäten und den warmen Quellen von Aachen buchstäblich zu baden, wird Aachen gestärkt und bereichert im Herzen behalten.

Quelle: Stiftung für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter Christian K. D. Moik Stiftung, 16.04.2026